السعودية اليوم / تأهل 4 فرق بتعليم الشرقية للمشاركة في تصفيات مسابقة أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO 2023



الدمام 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

تأهلت أربع فرق في تعليم المنطقة الشرقية للمشاركة في تصفيات أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO 2023، التي ستقام على مستوى إدارت التعليم في محافظة الطائف، وذلك لاختيار الفائزين لتمثيل المملكة في المسابقة العالمية أولمبياد اللغة الإنجليزية المزمع إقامتها في المملكة الأردنية الهاشمية.

وأوضح المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص أن وزارة التعليم تسعى لغرس القيم في نفوس أبنائها الطلبة من خلال خارطة برامجها العلمية التي من بينها مسابقة أولمبياد اللغة الإنجليزية ELO 2023م، والرامية إلى الارتقاء بمهارات اللغة الإنجليزية وأساليب البحث العلمي الحديث لدى الطلاب والطالبات من خلال تدريبهم وإشراكهم في المنافسات المحلية والدولية في جو من العمل الجماعي والمتعة والفائدة.

وأضاف أن الفرق المتأهلة تضم 16 طالباً من مختلف المراحل الدراسية، مشيراً إلى أن المسابقة تركز على تقديم كل فريق فكرة جديدة وحل إبداعي بتعلق بموضوع حول" وسائل التواصل الاجتماعي" في ثلاثة مجالات رئيسية بدءاً من مجال العرض الأدائي، ومجال المشروع، وصولاً لخدمة المجتمع.

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14:55ت م

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