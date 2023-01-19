شكرا لقرائتكم خبر عن نجم وسط ريال مدريد يدق أبواب النصر بتوصية من رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية إلى أن نادي النصر أقترب بشدة من التعاقد مع النجم الألماني توني كروس، لاعب ريال مدريد، والذي ينتهي تعاقده مع الفريق المدريدي بنهاية الموسم الحالي.

وأكدت التقارير أن رونالدو أمر النصر بإستغلال الوضع الحالى من أجل التعاقد مع كروس فى الصيف المقبل، خاصة ان إنتقال اللاعب إلى العالمي سيكون بشكل مجاني فى صفقة إنتقال حر.

وأضافت التقارير أن النصر بدا بالفعل محادثاته مع اللاعب، فى ظل رفض اللاعب التجديد مع الفريق المدريدي فى الفترة الحالية، بعدما اكد لمسئولي الفريق الأسباني فى اكثر من مناسبة عن رغبته فى عدم الإستمرار وخوض تحدي جديد.



النصر يضغط من اجل كروس

وسلطت بعض التقارير الضوء إلى إهتمام النصر الكبير بالتعاقد مع اللاعب، لا سيما أن اللاعب بإمكانه تحقيق الإضافة للفريق العالمي على الرغم من تقدمه فى السن، مما يجعل مسئولي الفريق النصراوي يحاولون إقناع اللاعب بالإقبال على هذه الخطوة من اجل مجاورة رونالدو.



خيارات بديلة فى حال فشل ضم كروس

وأفادت بعض المصادر المؤكدة ان النصر يمتلك العديد من الخيارات الآخري، يأتي على رأسها النجم الإسباني سيرجو بوسكيتس وأنجولو كانتي، والذي تم التواصل معهم خلال الفترة الماضية.