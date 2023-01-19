شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. بنزيما ودي ماريا يقتربان من الإنتقال إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية عن إقتراب نجمي ريال مدريد ويوفينتوس المتمثلان فى بنزيما ودي ماريا من الإنتقال إلى نادي الاتحاد السعودي، يأتي ذلك بعدما أكد مسئول داخل نادي العميد من الإقتراب إلى التوصل مع إتفاق نهائي بشأن صفقتين مدويتين، أحدهما فرنسي والآخر أرجنتيني.

وأكدت التقارير أن مسئولي الاتحاد يسعون وراء بنزيما فى الصيف المقبل. خاصة ان اللاعب سينتهي تعاقده مع الفريق المدريدي فى نهاية الموسم الجاري، فى الوقت الذي لم يتوصل اللاعب فيه مع مسئولي الميرنجي لإتفاق مع اللاعب حول تجديد تعاقده.

فى حين يري مسئولي الاتحاد أن إنضمام دي ماريا سيكون أكثر سهولة للاتحاد من صفقة بنزيما، حيث أن النجم الأرجنتيني يريد الرحيل عن يوفينتوس بصورة اكبر، مما يجعله يرحب بالتواجد داخل صفوف العميد.



إدارة الاتحاد مطالبة بعقد صفقة كبري

وتناولت العديد من التقارير أهمية تعاقد الاتحاد مع صفقة أوروبية ضخمة فى الفترة المقبلة، فى ظل تعاقد الفرق المنافسة مع نجوم أوروبين خلال تلك الفترة، الأمر الذي يزيد الضغوط على إدارة الفريق من أجل التعاقد مع صفقات ضخمة.



دي ماريا لا يكفي جماهير الاتحاد

وأفادت بعض المصادر أن إنتقال دي ماريا بمفرده إلى النصر لن يعد الصفقة الأوروبية الضخمة التى ينتظرها الفريق، فى ظل تذبذب مستوي اللاعب فى الأونة الأخيرة، على عكي التعاقد مع بنزيما الحاصل على الكرة الذهبية عن العام المنقضي.