شكرا لقرائتكم إنجاز 20% من البنية التحتية لمشروع نيوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف الرئيس التنفيذي لشركة “نيوم”، نظمي النصر، أنه تم إنجاز 20% من البنية التحتية للمشروع، مؤكدًا أن العمل مستمر لإيصال البنية التحتية للمناطق الجاهزة للبناء، ويسير حسب التواريخ المقررة.

الاستثمار في نيوم

وأضاف النصر، في مقابلة مع “العربية”، على هامش فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي في دافوس، أن القطاع الخاص الوطني والعالمي يرى فرصة للتمويل والاستثمار في المشروع، كمشروع استثماري ناجح يحرص على جذب القطاع الخاص كأولوية له، وذلك بعد توفير البنية التحتية.

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وأوضح أن شركة “نيوم” أطلقت خطة للترويج للمشروع وعقدت لقاءات في أمريكا وأوروبا وتتجه لعقد لقاءات في آسيا لتعريف العالم بمشروع “نيوم”، وأنه يوفر فرصًا للاستثمار، مؤكدًا “لمسنا ردود أفعال رائعة وإيجابية ومشجعة جدًا من المستثمرين ليصبحوا جزءًا من المشاركة في بناء وتأسيس نيوم”.

جاهزية على مراحل

وأكد النصر أن مشروع “نيوم” سيكون جاهزًا على عدة مراحل، لأنه عبارة عن عشرات المشاريع.

وتوقع أن يتم افتتاح أول المشاريع وهو جزيرة سندالة بداية العام المقبل، على أن تتوالى الافتتاحات بالمشروع بداية من 2024.