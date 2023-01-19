شكرا لقرائتكم وزير الشؤون الإسلامية يتفقد مسجدي المقبل والعجلان بالقصيم بعد تطويرهما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تفقد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مسجدي العجلان والمقبل الأثريين في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، حيث اطلع خلالها على مرافق المسجدين واستمع لشرح موجز عن تاريخهما، ومشروع الترميم والتطوير الذي تم لهما.

ترميم المساجد التاريخية

ونوه آل الشيخ في تصريح صحفي بعناية وحرص ولاة ‏الأمر لخدمة بيوت الله منذ أن تأسست هذه البلاد إلى هذا العهد الزاهر عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، مشيرًا إلى أن مشروع ولي العهد لترميم المساجد التاريخية لبنة من لبنات الخير والعطاء في إبراز الصورة الحضارية والتاريخية لمكانة المساجد في المجتمع الإسلامي.

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وأشار إلى أن هذين المسجدين الأثريين ضمن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية بالمملكة، الذي أسهم في إبراز البُعد الحضاري للمملكة، الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030، عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.