شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل نجوم الهلال والنصر ضد باريس سان جيرمان بقيادة رونالدو والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب العديد من عشاق الكرة المستديرة في العالم، انطلاق المواجهة المثيرة التي تجمع بين نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان في لقاء من العيار الثقيل، ليلتقي كريستيانو رونالدو "المنضم حديثًا إلى العالمي"، وميسي بعد غياب دام لأكثر من 4 أعوام.

موعد مباراة باريس سان جيرمان ونجوم الهلال والنصر والقنوات الناقلة

وتبدأ إنطلاقة المباراة في تمام الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت مكة المكرمة، التاسعة بتوقيت أبو ظبي، على أن تذاع مجريات اللقاء عبر شبكة قنوات SSC الرياضية السعودية.

قائمة مباراة نجوم النصر والهلال ضد باريس سان جيرمان

وكانت الهيئة العامة السعودية للترفيه، الجهة المسؤولة عن تنظيم "كأس الرياض"، قد أعلنت سابقًا عن قائمة فريق نجوم النصر والهلال المشارك في المعسكر الإعدادي لـ مواجهة باريس سان جيرمان، والتي ضمت كلًا من:-

في حراسة المرمى: محمد العويس، أمين بخاري.

وفي الدفاع: عبد الإله العمري، سعود عبدالحميد، جانج هيون سو، عبدالله مادو، سلطان الغنام، خليفة الدوسري، علي البليهي.

بينما جاء في الوسط: لويس غوستافو، عبدالله الخبيري، عبدالله عطيف، محمد كنو.

الشق الهجومي: سالم الدوسري، سامي النجعي، ماتيوس بيريرا، تاليسكا، بيتي مارتينيز، أندريه كاريو، موسى ماريغا، كريستيانو رونالدو.

ويتساءل العديد من مرتقبي اللقاء عن التشكيل المتوقع للقاء المرتقب بين الطرفين والذي يأتي كالتالي..

تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع أمام نجوم الهلال والنصر.

في حراسة المرمى: دوناروما.

خط الدفاع: نونو مينديز، ماركينيوس، كيمبيمبي، أشرف حكيمي.

خط الوسط: باريديس، دانيلو، فيراتي.

خط الهجوم: ميسي، مبابي، دي ماريا.

تشكيل نجوم الهلال والنصر المتوقع أمام باريس سان جيرمان

فيحراسة المرمى: محمد العويس

وفي خط الدفاع: سلطان الغنام، علي البليهي، جانج هيون سو، سعود عبد الحميد.

في الوسط: لويس غوستافو، محمد كنو.

وفي خط وسط الهجوم: ماتيوس بيريرا، أندرسون تاليسكا، أندريه كاريو.

وفي الهجوم: كريستيانو رونالدو.