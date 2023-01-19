شكرا لقرائتكم خبر عن هل يضم النصر كروس؟.. المريسل يشغل مواقع التواصل بـ "صورة" والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل مجلس إدارة نادي النصر، برئاسة مسلي آل معمر، صحوته بإتمام العديد من الصفقات المدوية، بعد ضم الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، في صفقة انتقال حر بعدما فسخ عقده مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ورونالدو صاحب الـ 37 عاملًا، انضم إلى صفوف نادي النصر في الميركاتو الشتوي الجاري "يناير 2023"، ليستمر في صفوف العالمي حتى موسمين ونصف.

ومن المقرر أن يحصل قائد البرتغال على مبلغ 500 مليون يورو "2 مليار ريال سعودي"، في أثناء عقده مع النادي السعودي.

المريسل يشعل مواقع التواصل الإجتماعي بـ صورة

وعلى صعيد آخر.. آثار عبدالعزيز المريسل الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر الإعلامي الرياضي صورة مثيرة للجدل عبر "تويتر"، مع إيموشن "التحميل" قائلًا: "إذا صعبت الشفرة، فاعرف أن الخبر جامد.. وأنا نفسي مو مصدق".

تعرف على سر شفرة الماريسل

وربط العديد من متابعي المريسل، بين الصورة، والنجم الألماني الكبير توني كروس، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني، خاصة في ظل ارتباطه مع اسم النصر خلال الفترة الأخيرة.

وتشير التوقعات إلى أن كروس سيُزين صفوف النصر في الصيف القادم، بعد نهاية عقده مع بكل القارة العجوز 2021/2022.

الجدير ذكره، يلعب كروس في صفوف ريال مدريد، منذ صيف 2014، قادمًا من بايرن ميونخ الألماني، ونجح اللاعب في تسجيل 26 هدفًا وصناعة 87 آخرين، خلال 387 مباراة رسمية، قاضها في مختلف المسابقات مع عملاق أوروبا.