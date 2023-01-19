إعلان نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من أدائها

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الرياض - محمد الوسيري - أوضحت هيئة تقويم التعليم والتدريب أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل.

نتائج الاختباريات الرقمية

جاء ذلك خلال رد الحساب الرسمي للعناية بمستفيدي الهيئة على “تويتر” على سؤال لأحد المغردين بهذا الشأن.

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وقالت العناية بالمستفيدين: “تعلن نتائج الاختبارات الرقمية بعد تأدية الاختبار من ٣ إلى ٥ أيام عمل، فيما تعلن نتائج الاختبارات الورقية بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار”.

وأضافت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة: (هنا).

الاعتراض على النتائج

وبشأن الاعتراض على النتيجة، أوضحت العناية بالمستفيدين أن جميع عمليات إعداد الاختبارات وتطبيقها وتصحيحها تخضع لإجراءات جودة تضمن دقة نتائجها وخلوها من الأخطاء، لافتة إلى أنه يمكن للشخص رفع الملاحظات عبر منصة الدعم الموحدة.