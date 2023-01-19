البريد السعودي يعلن بدء التقديم على برنامج إتمام للتدريب التعاوني

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل” عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن بدء التقديم على برنامج إتمام للتدريب التعاوني بعدة تخصصات في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.

مسمى البرنامج:-

– برنامج إتمام للتدريب التعاوني.

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نبذة عن البرنامج:-

– يستمر برنامج إتمام للتدريب التعاوني لمدة 3 أشهر على الأقل، حيث سيستكشف المشاركون رحلة فريدة ويحصلون على خبرة عملية والوصول إلى ورش العمل التعليمية.

التخصصات المطلوبة:-

– الهندسة الصناعية.

– إدارة الأعمال.

– نظم المعلومات الإدارية.

– الموارد البشرية.

– علوم الحاسب الآلي.

المرفقات:-

يجب على المتقدمين إرفاق المستندات التالية من أجل النظر في الطلب:

– كشف درجات، كتاب رسمي من الجامعة.

– المعدل التراكمي (3,75 من 5) أو (2,75 من 4).

– إجادة اللغة الانجليزية.

موعد التقديم:-

– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/26هـ الموافق بالميلادي 2023/01/19م.

طريقة التقديم: عبر موقع مؤسسة البريد السعودي: اضغط هنا