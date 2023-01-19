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شكرا لقرائتكم البريد السعودي يعلن بدء التقديم على برنامج إتمام للتدريب التعاوني ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - أعلنت مؤسسة البريد السعودي “سبل” عبر موقعها الرسمي (بوابة التوظيف) عن بدء التقديم على برنامج إتمام للتدريب التعاوني بعدة تخصصات في (الرياض)، وذلك وفقاً للتفاصيل والشروط الآتية.
مسمى البرنامج:-
– برنامج إتمام للتدريب التعاوني.
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نبذة عن البرنامج:-
– يستمر برنامج إتمام للتدريب التعاوني لمدة 3 أشهر على الأقل، حيث سيستكشف المشاركون رحلة فريدة ويحصلون على خبرة عملية والوصول إلى ورش العمل التعليمية.
التخصصات المطلوبة:-
- – الهندسة الصناعية.
- – إدارة الأعمال.
- – نظم المعلومات الإدارية.
- – الموارد البشرية.
- – علوم الحاسب الآلي.
المرفقات:-
يجب على المتقدمين إرفاق المستندات التالية من أجل النظر في الطلب:
- – كشف درجات، كتاب رسمي من الجامعة.
- – المعدل التراكمي (3,75 من 5) أو (2,75 من 4).
- – إجادة اللغة الانجليزية.
موعد التقديم:-
– متاح التقديم من اليوم الخميس بتاريخ 1444/06/26هـ الموافق بالميلادي 2023/01/19م.
طريقة التقديم: عبر موقع مؤسسة البريد السعودي: اضغط هنا