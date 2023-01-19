

الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

أكد نائب المدير العام للخدمات المشتركة بمعهد الإدارة العامة الدكتور ياسر هوساوي أن التميز الذي حققه المعهد بحصوله على شهادة تحقيق المستوى البرونزي لفئة الهيئات والمؤسسات من جائزة الملك عبدالعزيز للجودة، في دورتها السادسة لعام 2022م للعام الثاني على التوالي؛ يأتي تتويجًا لجهود القائمين عليه جميعًا، عاداً الجائزة من أهم الأوسمة في المملكة.

جاء ذلك خلال حفل التكريم الذي أقُيمت فعالياته بهدف رفع مستوى جودة أداء مختلف القطاعات، مما يسهم في تحسين عملياتها الإنتاجية وتحقيق رضا المستفيدين.

يُذكر أن جائزة الملك عبد العزيز للجودة تُمنح للتميز المؤسسي والمعيار الوطني للجودة الشاملة، للمنشآت ذات الأداء المتميز باتباع أعلى مستويات الجودة، حيث تشمل المنشآت الحكومية والقطاع الخاص والمنشآت غير الربحية.

// انتهى //

10:54ت م

0040





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / معهد الإدارة العامة يحصل على شهادة المستوى البرونزي لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.