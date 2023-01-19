

جدة 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

استقبل معالي رئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور محمد الجاسر، في جدة أمس، المبعوث الخاص للتحالف من أجل البنية التحتية الخضراء في إفريقيا امادو هوت.

وجرى مناقشة سبل تعزيز الشراكات من أجل البنية التحتية الخضراء في أفريقيا.

ويأتي اللقاء تماشياً مع الأهداف الإستراتيجية لتعزيز النمو الاقتصادي الأخضر وبناء المرونة، والتزم البنك الإسلامي للتنمية بتخصيص 35% من العمليات لتمويل المناخ بحلول عام 2025، بالتعاون مع الشركاء.

وأكد الدكتور الجاسر، أهمية الشركاء في دعم البلدان الأفريقية الأعضاء في توفير بيئة مواتية ، وتعبئة أسواق رأس المال ، والاستفادة من الشراكات ، والمبادرات التي يقودها المجتمع.

// انتهى //

10:50ت م

0039





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / رئيس البنك الإسلامي يستقبل المبعوث الخاص للبنية التحتية الخضراء في أفريقيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.