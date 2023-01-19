السعودية اليوم / مركز برنامج التحول الوطني يحصل على جائزة الملك عبدالعزيز للجودة



الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

عّد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الوطنية، تُرسخ لمفاهيم وممارسات التميُّز المؤسسي والجودة في مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تطبيق مبادئ وأسس التميُّز التي تضمنه النموذج الوطني للتميُّز المؤسسي، من أجل تعزيز الريادة

جاء ذلك بمناسبة حصول المركز في أولى مشاركاته على جائزة المستوى البرونزي بعد تحقيقه أحد مستويات التميز وفقًا للمؤشر الوطني للتميز المؤسسي.

يذكر أن برنامج التحول الوطني أولى برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبدأ عمله في يونيو 2016، وفق إستراتيجية تتضمن 34 هدفًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، وتتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي من خلال 7 وزارات هي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووازرة الاستثمار.

// انتهى //

10:36ت م

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الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واسعّد الرئيس التنفيذي لمركز برنامج التحول الوطني المهندس ثامر بن عبدالله السعدون، جائزة الملك عبدالعزيز للجودة الجائزة الوطنية، تُرسخ لمفاهيم وممارسات التميُّز المؤسسي والجودة في مختلف قطاعات الأعمال الحكومية والخاصة وغير الربحية، عبر تطبيق مبادئ وأسس التميُّز التي تضمنه النموذج الوطني للتميُّز المؤسسي، من أجل تعزيز الريادة السعودية في هذا المجال على المستويين الإقليمي والدولي.جاء ذلك بمناسبة حصول المركز في أولى مشاركاته على جائزة المستوى البرونزي بعد تحقيقه أحد مستويات التميز وفقًا للمؤشر الوطني للتميز المؤسسي.يذكر أن برنامج التحول الوطني أولى برامج تحقيق رؤية المملكة 2030، وبدأ عمله في يونيو 2016، وفق إستراتيجية تتضمن 34 هدفًا من أصل 96 تمثل أكثر من 35% من إجمالي أهداف الرؤية، وتتركز تلك الأهداف في تطوير البنية التحتية اللازمة وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام والخاص وغير الربحي من خلال 7 وزارات هي: وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة العدل، ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة التجارة، ووازرة الاستثمار.// انتهى //10:36ت م0033

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