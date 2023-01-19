السعودية اليوم / لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون تناقش تقدم سير العمل والاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع



الرياض 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

ناقشت لجنة مشروع سكة الحديد بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تقدم سير العمل بالمشروع والاتفاقية العامة لربط دول المجلس بالمشروع.

جاء ذلك خلال الاجتماع السادس والعشرين للجنة، الذي عقد أمس، عبر الاتصال المرئي، بمشاركة ممثلين عن دول المجلس.

وتطرقت اللجنة إلى عدد من الموضوعات المتعلقة بمشروع سكة الحديد والهيئة الخليجية للسكك الحديدية، منها نظام إدارة الأصول والخطة التشغيلية للمشروع، ونظام ترقيم وثائق الهيئة والمشروع والمتطلبات الفنية لنقاط التقاء المسار بين الدول المتجاورة، والتعاون مع منظمة (اوتيف)، وغيرها من الموضوعات المهمة، وسيتم ترفع توصيات اللجنة للاجتماع القادم لمجلس الهيئة الخليجية للسكك الحديدية.

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10:23ت م

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