شكرا لقرائتكم توقعات بحالة مطرية وسيول الأسبوع المقبل على عدة مناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - توقع الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني، دخول الحالة المطرية الحادية عشرة على عدد من مناطق المملكة منتصف الأسبوع المقبل.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه في “تويتر”، إن الحالة المتوقعة تبدأ منتصف الأسبوع القادم، وتكون على أجزاء من وسط وغرب وجنوب وشمال وشرق البلاد.

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وأضاف أنه من المتوقع أن تكون قوة الحالة المطرية على جنوب ووسط المملكة، ويمكن تصنيفها من خفيفة لمتوسطة بأمطار متفاوتة من خفيفة لغزيرة مع احتمال سيل، والتغيير وارد لأنها توقعات.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – استمرار تأثير الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى أجزاء من منطقة تبوك خاصةً الساحلية منها كذلك على أجزاء من منطقتي نجران والشرقية.

في حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد يتخللها سحب ممطرة على أجزاء من مرتفعات مناطق جازان، عسير والباحة، ولا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.