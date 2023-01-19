شكرا لقرائتكم ارتفاع أسعار الذهب وعيار 21 بـ 201 ريال للجرام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - ارتفعت أسعار الذهب في المملكة، اليوم الخميس، بشكل طفيف مقارنة بالأسعار التي سجلتها خلال الأيام الماضية.

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 سعر 201.07 ريال، 53.62 دولار، وعيار 18 وصل إلى 172.35 ريال، 45.96 دولار.

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الذهب عيار 24

وسجل جرام الذهب عيار 24 سعر 229.80 ريال، 61.28 دولار، فيما سجل عيار 22 سعر 210.65 ريال، 56.17 دولار.

كما سجل سعر الجنيه الذهب (8 جرامات) عيار 21 نحو (1,926.25) ريال، والجنيه عيار 22 نحو (2,017.98) ريال، والجنيه عيار 24 نحو (2,201.43) ريال.

سبيكة الذهب

وسجل سعر السبيكة الذهب 5 جرامات نحو (1,192.44) ريال، والسبيكة 10 جرامات نحو (2,357.37) ريال، والسبيكة 20 جرامًا نحو (4,682.63) ريال.

وبلغت السبيكة 50 جرامًا نحو (11,626.31) ريال، والسبيكة 100 جرام نحو (23,206.76) ريال، والسبيكة 1 كجم نحو (230,920.98) ريال.