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أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم

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الرياض - محمد الوسيري - تباينت أسعار العملات الأجنبية المختلفة، اليوم الخميس، مقابل الريال، وفقًا للتحديثات الأخيرة.

وفيما يلي أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال اليوم:

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أسعار العملات

اليورو: 4٫05425 مقابل الريال الواحد 0٫24665

الدولار: 3٫75582 مقابل الريال الواحد 0٫26625

درهم إماراتي: 1٫02252 مقابل الريال الواحد 0٫97798

ريال يمني: 0٫01500 مقابل الريال الواحد 66٫66993

دينار أردني:5٫29517 مقابل الريال الواحد 0٫18885

دينار كويتي: 12٫30272 مقابل الريال الواحد 0٫08128

دينار بحريني: 9٫96324 مقابل الريال الواحد 0٫10037

الريال القطري: 1٫03139 مقابل الريال الواحد 0٫96956

الدرهم المغربي: 0٫36861 مقابل الريال الواحد 2٫71551

الجنيه المصري: 0٫12666 مقابل الريال الواحد 7٫89514

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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