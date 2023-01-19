السعودية اليوم / "الأرصاد" : عوالق ترابية على منطقة نجران



نجران 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم تنبيهاً من تكوّن عوالق ترابية على منطقة نجران، تشمل تأثيراتها المصاحبة تدنٍ في مدى الرؤية على مدينة نجران، ومحافظات خباش، بدر الجنوب، ثار، حبونا، يدمة.

وبيّن المركز أن الحالة تستمر - بمشيئة الله تعالى - حتى الساعة الـ 10 صباحاً.

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07:28ت م

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