سياسي / وزير الخارجية الأمريكي ونظيره التركي يبحثان العلاقات الثنائية



واشنطن 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، في إطار الاجتماع الوزاري الثاني للآلية الاستراتيجية بين البلدين.

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجال الطاقة وشؤون حلف شمال الأطلسي ( ناتو)، وكذلك التعاون العسكري.

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07:02ت م

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