اقتصادي / استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 3.5% في شهر ديسمبر الماضي



كانبيرا 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

أعلن مكتب الإحصاءات الأسترالي في بيان على موقعه الإلكتروني الرسمي عن استقرار معدل البطالة في أستراليا عند 3.5% في شهر ديسمبر 2022م.

وقالت رئيسة إحصاءات العمل في مكتب الإحصاءات لورين فورد "مع انخفاض التوظيف بنحو 15 ألف شخص، وزيادة عدد العاطلين عن العمل بمقدار ستة آلاف شخص ، ظل معدل البطالة في أستراليا ثابتًا عند 3.5% في ديسمبر 2022 م".

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