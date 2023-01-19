شكرا لقرائتكم خبر عن الحيرة تضرب جارسيا في النصر قبل مواجهة الاتفاق بدوري روشن السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، دخل في حالة حيرة قبل مواجهة الاتفاق في دوري روشن السعودي.

ويغيب البرازيلي لويس جوستافو لاعب الفريق المحترف عن المواجهة المرتقبة، بسبب تعرضه للإيقاف بعد تراكم الكروت الصفراء.

وأشارت تقارير صحفية، إلى أن المدرب الفرنسي، يفاضل بين لاعبين لتعويض غياب البرازيلي لويس جوستافو أمام الاتفاق، يوم الأحد المقبل على ملعب مرسول بارك، ضمن الجولة الرابعة عشر من دوري روشن للمحترفين.

وعاد النصر إلى تدريباته مساء أمس الأربعاء على ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بمقر النادي، حيث فرض جارسيا تقسيمات تكتيكية مصغرة.

وطبق اللاعبون في التقسيمة العديد من الجمل التكتيكية، وسبقتها تمارين تركزت على الجوانب اللياقية، وأخرى تضمنت اللعب في مربعات محددة.

ومن المنتظر أن يفقد الفريق، خدمات الحارس الكولومبي دافيد أوسبينا، والظهير الأيسر جسيلان كونان للإصابة، بخلاف البرازيلي لويس جوستافو، الغائب للإيقاف.

ويفاضل جارسيا بين الثنائي، علي الحسن وعبد المجيد الصليهم، من أجل تعويض غياب جوستافو في اللقاء الذي يأتي بالجولة الرابعة عشر.

ومن المقرر أن تشهد المباراة مشاركة النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد انتهاء عقوبة إيقافه لمباراتين والتي وقعت عليه خلال فترة احترافه بالدوري الإنجليزي الممتاز.