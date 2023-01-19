شكرا لقرائتكم خبر عن كشف آخر مستجدات مفاوضات الهلال مع ليونيل ميسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، آخر مستجدات تفاوض نادي الهلال السعودي مع الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، للحصول على توقيعه بالفترة المقبلة.

وارتبط الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالانتقال للدوري السعودي للمحترفين عبر بوابة الهلال، في صفقة خيالية كما أشارت التقارير الصحفية.

ومن المقرر أن يشارك ميسي اليوم الخميس مع فريقه باريس سان جيرمان ضد فريق مكون من نجوم الهلال والنصر بقيادة الأسطورة كريستيانو رونالدو في كأس موسم الرياض.

وكشف الإيطالي فابرزيو رومانو الصحفي الموثوق وخبير سوق الانتقالات في أوروبا، حقيقة المفاوضات بين ميسي والهلال، كما تردد.

وكتب رومانو عبر حسابه الشخصي في تويتر: "ليو ميسي لم يتلق أي عرض من الهلال رغم ربطهما ببعضهما البعض في الأيام والأسابيع الماضية".

وتابع: "لا توجد مفاوضات مع ميسي سواء من النادي السعودي أو أي فريق آخر، وتم إخبار اللاعب أن الخطوة المنتظرة له هي أن يعقد لقاءًا جديدًا مع باريس سان جيرمان لتمديد عقده".

وأضاف فابرزيو رومانو: "ميسي سيبقى في باريس سان جيرمان، ولن يرحل عن حديقة الأمراء، سواء إلى الدوري السعودي أو غيره".

من جانبه قال الإعلامي السعودي محمد الدويش عبر صفحته الشخصية على تويتر: "حتى لو جدد عقده مع باريس سان جيرمان، ميسي سيكون في نادٍ سعودي".