شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي في قيادة تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد فريق موسم الرياض والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استقر كريستوف جالتيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به المباراة الودية أمام فريق موسم الرياض اليوم الخميس، في السعودية.

ويقود فريق موسم الرياض، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، رفقة زملائه الجدد في نادي النصر، وبعض نجوم نادي الهلال، في المباراة المرتقبة.

وأكدت شبكة "RMC سبورت الفرنسية"، أن جالتيه سيبدأ اللقاء بعدد كبير من نجوم بي إس جي، ولن يدخل المباراة بشكل متهاون.

وأضافت: "العملاق الباريسي سيبدأ اللقاء بتشكيل يضم: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، سيرجيو راموس، خوان بيرنات، ريناتو سانشيز، كارلوس سولير، فابيان رويز، ليونيل ميسي، كيليان مبابي ونيمار جونيور".

واستعد سان جيرمان لمواجهة فريق موسم الرياض بمران في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وسط حضور جماهيري قدره 27 ألف متفرج.