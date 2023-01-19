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ميسي في قيادة تشكيل باريس سان جيرمان المتوقع ضد فريق موسم الرياض

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محمد الفلاح - استقر كريستوف جالتيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على التشكيل الأساسي، الذي سيخوض به المباراة الودية أمام فريق موسم الرياض اليوم الخميس، في .

ويقود فريق موسم الرياض، النجم البرتغالي ، رفقة زملائه الجدد في نادي النصر، وبعض نجوم نادي الهلال، في المباراة المرتقبة.

وأكدت شبكة "RMC سبورت الفرنسية"، أن جالتيه سيبدأ اللقاء بعدد كبير من نجوم بي إس جي، ولن يدخل المباراة بشكل متهاون.

وأضافت: "العملاق الباريسي سيبدأ اللقاء بتشكيل يضم: كيلور نافاس، أشرف حكيمي، ماركينيوس، سيرجيو راموس، خوان بيرنات، ريناتو سانشيز، كارلوس سولير، فابيان رويز، ليونيل ميسي، كيليان مبابي ونيمار جونيور".

واستعد سان جيرمان لمواجهة فريق موسم الرياض بمران في ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة وسط حضور جماهيري قدره 27 ألف متفرج.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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