شكرا لقرائتكم خبر عن نافاس يُنهي الجدل حول انتقاله إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أنهى الكوستاريكي كيلور نافاس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حول اقترابه من صفوف النصر السعودي، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن النصر مهتم بالتوقيع مع نافاس، خلال الشتاء الجاري لمدة 6 أشهر، بعد إصابة الكولومبي دافيد أوسبينا حارس مرمى الفريق، مؤخرًا.

وأكدت شبكة "راديو مونت كارلو"، أن كيلور نافاس غير مهتم حاليًا بالانتقال إلى الفريق السعودي، ولم الشمل مع زميله السابق، كريستيانو رونالدو، الذي فاز معه بدوري أبطال أوروبا 3 مرات، بقميص ريال مدريد الإسباني.

وأضافت: "الحارس الدولي يُخطط للبقاء مع بي إس جي، والرحيل مجانا، والانتقال لأحد الدوريات الأوروبية الكبرى، حيث ينتهي تعاقده مع النادي الفرنسي في يونيو 2023".

وأشارت إلى أن الحارس الكوستاريكي شارك في مباراة واحدة فقط هذا الموسم، لكنه مقتنع أنه لا يزال قادرا على العطاء، مع تردد أنباء عن اهتمام أندية إنجليزية بضمه.

وانضم الحارس الكوستاريكي إلى باريس سان جيرمان من ريال مدريد في عام 2019 مقابل 15 مليون يورو، بعد عام واحد من وصول الحارس البلجيكي تيبو كورتوا إلى العاصمة الإسبانية.