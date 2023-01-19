شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الاتحاد والفيحاء في الدوري السعودي والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب متابعي الكرة العربية، مباراة الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، ضمن مواجهات بطولة الدوري السعودي.

ويستعد الاتحاد لمواجهة نظيره الفيحاء، اليوم الخميس، ضمن مواجهات الجولة الرابعة عشر من دوري روشن السعودي.

ويتواجد الاتحاد في المركز الثالث بجدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 28 نقطة، بينما يتواجد الفيحاء في المركز الثاني عشر،برصيد 15 نقطة.

موعد مباراة الاتحاد أمام الفيحاء في دوري روشن السعودي

وستنطلق مباراة الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، اليوم الخميس، في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، والساعة السادسة مساءًبتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة الاتحاد أمام الفيحاء

وسيتم نقل مباراة الاتحاد أمام نظيره الفيحاء، في بطولة دوري روشن السعودي، عبر قناة SSC SPORT 1 HD الناقل الرسمي للدوريالسعودي.