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استمتع بالسيارات الرياضية النادرة في معرض SEVEN CONCOURS

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شكرا لقرائتكم استمتع بالسيارات النادرة في معرض SEVEN CONCOURS ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف حساب موسم الرياض 2022، عن جانب من السيارات الرياضية النادرة والمعدلة في معرض SEVEN CONCOURS في منطقة إيماجينيشن بارك، إحدى المناطق الترفيهية في موسم الرياض 2022.

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وأظهرت الصور على الحساب في موقع تويتر، عددًا من السيارات الرائعة النادرة.

موسم الرياض 2022

يتميز موسم الرياض 2022 بمناطق ترفيهية بعضها مستدامة ومستمرة بعد انتهاء فعاليات الموسم، مثل منطقتي بوليفارد رياض سيتي، وفيا رياض التي تعد أفخم مناطقه، كما يتيح الموسم لزواره الاستمتاع بثقافات وعادات عدة دول من مختلف قارات العالم، فضلًا عن مجموعة من التجارب الجديدة، كتجربة ركوب الغواصات، والتنقل بالتلفريك.

15 منطقة ترفيهية

يتميز موسم الرياض 2022 باحتوائه 15 منطقة ترفيهية متنوعة، تضم أكبر بحيرة صناعية على مستوى العالم، والتنقل بالتلفريك، ولاونجات تعانق السحاب، إضافة إلى سيرك دو سوليه العالمي، ومجموعة من الفعاليات الرياضية مثل WWE، وكأس موسم الرياض الذي يجمع فريق باريس سان جيرمان بنجوم الهلال والنصر، و65 يومًا من فعاليات الألعاب النارية، كما يحتوي على مجموعة كبيرة من المسرحيات والعربية، وعدد من الحفلات الغنائية، والمعارض المحلية والعالمية في مجالات الأنمي والعطور والألعاب، وفعاليات متنوعة للعائلات والأفراد والأطفال.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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