%80 إشغال فنادق مركزية مكة المكرمة - #عاجل

وصلت نسبة إشغال فنادق المنطقة المركزية بمكة المكرمة خلال شهر يناير الجاري إلى أكثر من 80%؜ مقارنة بمثل هذه الأوقات في الأعوام الفائتة. كما بلغت حركة التشغيل في شهر ديسمبر الفائت الى أعلى من 90%.

تنظيمات وترتيبات

وأكد مدير العمليات بمجموعة فنادق أكور في أبراج الساعة سالم الشهراني لـ«دوت الخليج» إعادة تنظيم الآلية والتعامل مع معتمري الداخل والخارج بالشكل الذي يتوافق مع قيمة الاستثمار والمكان ويدعم رؤية التطوير بمكة المكرمة في جلب الاستثمارات إلى المنطقة وفق الخطط الموضوعة، مشيدا بما تقوم به مختلف الجهات المعنية من تنظيمات وترتيبات تساعد على تسهيل وراحة ضيوف الرحمن لتأدية نسكهم بيسر وسهولة.

اقتناء الهدايا

إلى ذلك توقع عضو اللجنة الوطنية للحج والعمرة والزيارة وعضو لجنة الفنادق بمكة المكرمة وعضو الجمعية السعودية للسفر والسياحة هاني علي العميري، انتعاش محلات بيع هدايا المعتمرين في مكة المكرمة بنحو 85%، مبينًا أن حجم إنفاق المعتمرين على الهدايا خلال الثلاثة أشهر الماضية في أسواق مكة المكرمة سجل ازدهارًا كبيرًا في المبيعات، وأوضح أن المعتمرين من داخل السعودية وخارجها يحرصون خلال أدائهم مناسك العمرة على اقتناء الهدايا من أسواق مكة المكرمة بكافة أنواعها لإهدائها لذويهم وأصدقائهم، لافتًا إلى أن المحلات التجارية في المنطقة المركزية والقريبة من الحرم المكي الشريف والعزيزية شهدت انتعاشًا كبيرًا خاصة بعد فترة شبه ركود خلال العامين الماضيين. وأشار إلى أنه تتضمن هدايا المعتمرين مجسمات الكعبة المشرفة والسبح وألعاب الأطفال والعطورات والأقمشة والساعات والأجهزة الإلكترونية والكهربائية وغيرها من الهدايا.

وقال ستزخر محلات هدايا المعتمرين خلال الفترة القليلة القادمة بمنتجات «صنع في مكة» ليتم عرضها أمام الزوار والمعتمرين.

أداء المناسك

وأضاف العميري: تشهد مكة المكرمة هذه الفترة أعدادًا كبيرة من المعتمرين من مختلف أنحاء العالم، لافتًا إلى أن هناك نحو 350 شركة ومؤسسة عمرة تقدم أفضل الخدمات لضيوف الرحمن منذ وصولهم وحتى مغادرتهم إلى أوطانهم بعد أداء مناسك العمرة والزيارة بكل يسر وسهولة.