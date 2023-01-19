الإناث يفقن الذكور في مراكز رعاية المعاقين - #عاجل

3 أنواع
كشف تقرير وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعام الماضي 3 أنواع للمراكز النهارية ممثلة في: مراكز شامل، ومتلازمة داون، وتوحد، وتصدر مركز شامل الأوائل للرعاية النهارية إجمالي المقبولين الذكور بـ3.399، ومركز توحد الأمير ناصر بن عبدالعزيز بالرياض إجمالي الجنسين المقبولين بـ12.112، وتصدر مركز تنمية إنسان للرعاية النهارية بالأحساء إجمالي المقبولين إناث بـ6512.
الرياض الأكثر
استحوذت الرياض على النصيب الأكبر من مراكز الرعاية النهارية في المملكة بـ83 مركزا، وحلت مكة المكرمة ثانيا بـ55 مركزا، والشرقية ثالثا بـ46 مركزا، وعسير رابعا بـ22 مركزا، والمدينة المنورة خامسا بـ21 مركزا، والقصيم سادسا بـ15 مركزا، وحلت الباحة في المرتبة الأخيرة بـ3 مراكز، وتساوت الجوف والحدود الشمالية ونجران ثانيا بـ5 مراكز لكل منهم، وتبوك ثالثا بـ6 مراكز، وحائل رابعا بـ8 مراكز، وجازان خامسا بـ14 مركزا.
المراكز النهارية
565 مركزا
400 مركز للإناث
121 مركزا للذكور
44 مركزا للجنسين
3 أنواع للمراكز النهارية
الأكثر مراكز نهارية
الرياض: 83
مكة: 55
الشرقية: 46
عسير: 22
المدينة: 21
القصيم: 15
جازان: 14
الأقل مراكز نهارية
الباحة: 3
الجوف: 5
الحدود الشمالية: 5
نجران: 5
تبوك: 6
حائل: 8
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