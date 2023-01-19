السعودية اليوم / وزير الدولة للشؤون الخارجية يحضر جلسة نقاش تحت عنوان (Ocean 20)



دافوس 26 جمادى الآخرة 1444 هـ الموافق 19 يناير 2023 م واس

حضر معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، جلسة نقاش تحت عنوان (Ocean 20)، والتي تجمع ممثلين من مجموعة العشرين، وذلك على هامش الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي 2023، في مدينة دافوس السويسرية.

وجرى خلال الجلسة مناقشة الفرص المتاحة للتعاون ضمن إطار مجموعة العشرين في مجال تحفيز الاستثمار في المحيطات وتحقيق نمو مستدام لاقتصاد المحيطات، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات المطروحة على جدول أعمال منتدى "دافوس 2023".

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