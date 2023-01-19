شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة نهائي خليجي 25 والقنوات الناقلة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يترقب عشاق المستديرة الخضراء من متابعي الكرة العربية، مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب عمان، في نهائي خليجي 25.

ويستعد منتخب العراق أمام نظيره منتخب عمان، اليوم الخميس، في نهائي كأس الخليج العربي.

وتأهل منتخب العراق لنهائي بطولة خليجي 25، عقب الفوز أمام نظيره منتخب قطر، بهدفين مقابل هدف، في مباراة نصف النهائي.

ونجح منتخب عمان من التأهل لنهائي بطولة خليجي 25، عقب الفوز أمام منتخب البحرين، بهدف نظيف دون رد.

والتقى المنتخبين العراق وعمان، في افتتاح بطولة خليجي 25، بالجولة الأولى من دور المجموعات، والتي انتهت بالتعادل السلبي دون إحرازأهداف.

موعد مباراة نهائي خليجي 25

وستنطلق مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب عمان، في نهائي خليجي 25، اليوم الخميس في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيتالقاهرة، والساعة السابعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة نهائي خليجي 25

وسيتم نقل مباراة منتخب العراق أمام نظيره منتخب عمان، في نهائي خليجي 25، عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت" المفتوحة، بجانبقنوات "الكأس" القطرية، وقناة "عمان" الرياضية، وقناة "الكويت" الرياضية، والقناة الرياضية العراقية.