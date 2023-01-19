شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة نجوم النصر والهلال لمواجهة باريس سان جيرمان الفرنسي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة أمام نجوم نادي النصر السعودي والهلال السعودي.



وجاءت قائمة نجوم النصر السعودي والهلال السعودي كالتالي:



محمد العويس وأمين بخاري وعبدالإله العمري وعلي لاجامي وسعود عبدالحميد وجانغ هيون سو وعبدالله مادو وسلطان الغنام وخليفة الدوسري وعلي البليهي ولويس غوستافو وعبدالله الخيبري وعبدالله عطيف ومحمد كنوسالم الدوسري وسامي النجعي وماتيوس بيريرا وتاليسكا وبيتي ماريتينز وأندريه كاريو وموسى ماريغا وكريستيانو رونالدو.



وسوف يحضر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي من أجل خوض مباراة أمام نجوم النصر السعودي والهلال السعودي.



وسوف تشهد المباراة مشاركة كرستيانو رونالدو ضمن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي واللاعب ليونيل ميسي ضمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة نجوم النصر السعودي والهلال السعودي ضد باريس سان جيرمان



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم النصر السعودي والهلال السعودي غدًا الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة.



وسوف تقام المباراة بين نجوم نادي النصر السعودي والهلال السعودي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب ستاد الملك فهد الدولي"، بمدينة الرياض.