شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على المدرب الجديد للهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الساعات القليلة الماضية، حول اقتراب رحيل المدرب الأرجنتيني رامون دياز، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، وذلك بالفترة القليلة القادمة.

دياز يرحل عن تدريب الهلال السعودي

وكشفت بعض التقارير الإعلامية، على أن مجلس إدارة نادي الهلال السعودي برئاسة فهد بن نافل، قد استقر على رحيل رامون دياز، من أجل التعاقد مع مدير فني جديد خلال الفترة المقبلة.

ويعاني فريق الهلال من تذبذب في النتائج، خلال الموسم الرياضي الحالي 2022-2023، تحت قيادة مدربه رامون دياز، والتي تضاربت الأنباء، بشأن مستقبله، حيث أعلن الإعلامي الرياضي عايد الرشيدي، رحيل المدرب الأرجنتيني عن تدريب الهلال، بشكل رسمي ونهائي.

وقال الرشيدي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأربعاء: "رامون دياز راحل راحل.. القرار تم اتخاذه رسميًا في الهلال".

وكشف الإعلامي الرياضي، عن توصل الإدارة الهلالية، إلى اتفاق مع مدرب عالمي؛ لقيادة الفريق الأول لكرة القدم، في مسابقتي دوري روشن السعودي للمحترفين وأبطال آسيا.

وأشار الرشيدي، إلى أنه لـ "ضيق" الوقت، تقرر أن يقود دياز، نادي الهلال، في بطولتي السوبر السعودي، وكأس العالم للأندية.

بديل دياز في تدريب الهلال السعودي

وأوضحت التقارير أن حصول إدارة نادي الهلال، قد حصلت على موافقة المدربين الإسباني لويس إنريكي والأرجنتيني مارسيلو غاياردو، للتعاقد مع أحدهم خلال الفترة المقبلة.

بالإضافة إلى بعض المفاوضات مع الثلاثي، الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو والفرنسي زين الدين زيدان والألماني توماس توخيل.

ويحتل الزعيم الهلالي، الذي لعب مباراة أكثر من منافسيه، المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين، برصيد 29 نقطة، وبفارق نقطة وحيدة فقط، عن نادي النصر "المتصدر".