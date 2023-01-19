شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة باريس سان جيرمان ونجوم النصر والهلال السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي لخوض مباراة أمام نجوم نادي النصر السعودي والهلال السعودي.

وسوف يحضر الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي بكامل نجومه الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبرازيلي نيمار، والفرنسي كيليان مبابي من أجل خوض مباراة أمام نجوم النصر السعودي والهلال السعودي.



وسوف تشهد المباراة مشاركة كرستيانو رونالدو ضمن نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي واللاعب ليونيل ميسي ضمن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي.

موعد مباراة باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم النصر والهلال



ومن المقرر أن تنطلق المباراة بين الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي ونجوم النصر السعودي والهلال السعودي غدًا الساعة السابعة مساء بتوقيت القاهرة والثانية بتوقيت مكة المكرمة.



وسوف تقام المباراة بين نجوم نادي النصر السعودي والهلال السعودي ضد الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي على ملعب ستاد الملك فهد الدولي"، بمدينة الرياض.