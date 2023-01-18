شكرا لقرائتكم خبر عن كيلور نافاس يحسم موقفه من الإنضمام إلى النصر السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - رد حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس على مجلس إدارة نادي النصر السعودي بشأن العرض التي تقدم به النادي من أجل ضمه.

النصر السعودي يتقدم بعرض لضم نافاس



وكان قد تقدم مجلس إدارة نادي النصر السعودي بطلب لحارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس من اجل ضمه بعد ضم كرستيانو رونالدو.

نافاس يرفض الإنضمام إلى النصر السعودي



ورفض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس عرض مجلس إدارة نادي النصر السعودي.



وجاء سبب رفض حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس من الإنضمام إلى نادي النصر السعودي بسبب إنه يريد الإستمرار داخل أوروبا.



وتلقت جماهير الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر السعودي صدمة قوية بسبب الأنباء التي أشارت بانضمام حارس مرمى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي كيلور نافاس إلى الفريق السعودي.