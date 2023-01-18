شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال السعودي يعلن عن خبر مفرح بشأن سلمان الفرج والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سلمان الفرج من العودة مرة أخرى بعد الإصابة التي تعرض لها.

سلمان الفرج يعود من الإصابة

وانتهى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي من برنامجه التأهيلي.

سلمان الفرج يعود إلى التدريبات الجماعية

وسوف يبدأ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي سلمان الفرج العودة إلي التدريبات الجماعية مرة أخرى بعد الإنتهاء من برنامجه التأهيلي.

موعد دخول سلمان الفرج إلى المباريات



وسوف يدخل لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي في المباريات بشكل تدريجي خلال الفترة القادمة بعد عودته من الإصابة مرة أخرى.



وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوز على نظيره نادي العدالة بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ترتيب الهلال السعودي في بطولة الدوري



ويحتل فريق الكرة بنادي الهلال السعودي وصافة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.