شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال يعلن غياب ثنائي الفريق عن التدريبات بسبب الإصابة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - ثنائي الهلال يغيبون عن التدريبات الجماعية

غاب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن تدريبات الفريق الجماعية اليوم.

الهلال السعود يكشف حجم إصاب ثنائي الفري



وكشف مجلس إدارة نادي الهلال السعودي في بيان رسمي أن ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال الكولومبي جوستافو كويلار وناصر الدوسري غابوا عن تدريب الفريق اليوم.



وجاء غياب ثنائي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي عن التدريبات الجماعية بسبب شعورهم بالام عضلية.

الهلال يحقق الفوز على العدالة

وحقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي فوز على نظيره نادي العدالة بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات بطولة دوري روشن السعودي.

ترتيب الهلال السعودي في جدول الدوري



ويحتل فريق الكرة بنادي الهلال السعودي وصافة ترتيب الدوري برصيد 29 نقطة.