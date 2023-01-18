شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يسخر من ميسي قبل إنطلاق موسم الرياض بمواجهة النصر وباريس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص المهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، نجم الهلال السابق وجلطة سراي الحالي، على التقليل من شأن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والذي أكد أنه لا يستطيع تقديم أي نجاح بمفرده، كما أن أي نجاح يقوم اللاعب بتحقيقه هو نتاج جماعي من باقي زملائه بالفريق.

وأضاف أن الامر مختلفًا تمامًا فيما يتعلق بالنجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، والذي يستطيع بمفرده صناعة الفارق وتقديم مستويات رائعة، الشئ الذي يجعله يرجح فوز الفريق المكون من لاعبي النصر والهلال على رفاق ميسي والفريق الباريسي فى المباراة الودية التى ستجمع الفريقين.

وواصل أن ميسي بمفرده لا يستطيع تقديم أي إضافة قوية لفريقه، لأنه يحتاج دائمًا للتواجد فى فريق قوي للظهور بشكل أفضل، مستشهدًا بذلك بفترة ليونيل الأخيرة مع برشلونة وعدم قدرته على قيادة الفريق لمنصات التتويج.



باريس تطير إلى المملكة العربية السعودية

ووصلت بعثة الفريق الباريسي المضججة بالنجوم إلى الأراضي السعودية فى ساعات متأخرة من صباح اليوم، على أن يخوض اللاعبين تمرين واحد فقط قبل خوض المباراة، والتى من المقرر لها ان تقام غدًا فى تمام الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت مكة المكرمة.



موعد مباراة النصر والهلال أمام باريس

ويلتقي نجوم الهلال والنصر السعودي ضد باريس سام جيرمان غدًا الخميس عند الساعة السابعة بتوقيت القاهرة والساعة الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة.