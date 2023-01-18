شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة تاريخية.. ميسي إلى "الهلال" في صيف 2023 والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - فجرت العديد من التقارير الصحفية مفاجأة من العيار الثقيل بشأن الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، بشأن تطورات مستقبله مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

ميسي إلى الهلال في صيف 2023!

نجم باريس سان جيرمان صاحب العمر 35 سنة، يستمر بعقد مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حتى 30 يونيو من عام 2023.

وأشارت العديد من التقارير الصحفية العالمية عن رفض ميسي، عرضًا ضخمًا من نادي الهلال، مقابل 300 مليون يورو "1.2 مليار ريال سعودي"، في الموسم الواحد، ليقترب بطل العالم من تجديد عقده مع النادي الفرنسي.

وفي سياق متصل.. كشف الإعلامي الرياضي علي هبة عن انتقال ميسي إلى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، في صيف 2023، حتى وإن قام اللاعب بتجديد عقده مع باريس سان جيرمان.

وأكد الإعلامي الرياضي معلومات مؤكدة لديه، بأن نجم الأرجنتين سيكون لاعبًا في صفوف الزعيم خلال الصيف القادم، مشيرًا على وجود مفاجأة أخرى معه، دون التفاصيل.

انتهاء عقد ميسي مع برشلونة

للإشارة انضم ميسي إلى باريس سان جيرمان، في صيف 2021، قادمًا من صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، بعد نهاية عقده وفشل التجديد بسبب الأزمة المالية الشديدة التي كان يمر بها النادي الإسباني هلال تلك الفترة.