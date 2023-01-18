اخبار السعوديه

موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير

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شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 18 يناير.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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