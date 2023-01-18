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الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “ متابعات الخليج 365 ” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 18 يناير.

شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.