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شكرا لقرائتكم موجز “المواطن” ليوم الأربعاء 18 يناير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - تقدم صحيفة “متابعات الخليج 365” لقرائها الأعزاء موجزًا لأهم الأخبار على الساحة المحلية ليوم الأربعاء 18 يناير.
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