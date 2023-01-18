شكرا لقرائتكم الأمن الغذائي: هدف مهم لـ الإنذار المبكر والنظام في مراحله الأخيرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - كشف نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي، الدكتور محمد العمري، تفاصيل نظام الإنذار المبكر، مشيرًا إلى أن الهيئة بدأت فيه منذ فترة، وحاليًّا في مراحله الأخيرة.

وقال العمري خلال لقائه مع قناة العربية: إن النظام يساعد أن يقرأ وضع الأسواق العالمية ما يساعد في اتخاذ القرار المناسب في وقت الأزمات ووقت الطوارئ الذي يضمن تحقيق الغذاء الوفير في الوقت المناسب.

سيوفر قراءات دقيقة عن حركة الأسواق

ولفت نائب محافظ هيئة الأمن الغذائي، إلى أن نظام الإنذار المبكر سيوفر قراءات دقيقة عن حركة الأسواق المحلية والعالمية، مما يعزز دور المملكة في المنطقة، مشيرًا إلى أن الوفرة في الأسواق بالمملكة لم تتأثر خلال أزمتي كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

وأوضح أن الهيئة بدأت في اعتماد هذا النظام منذ فترة، وحاليًّا في مراحله الأخيرة، مضيفًا أن وجود تقارير لحظية سيمكن الهيئة من القيام بأدوارها في المرحلة المقبلة.