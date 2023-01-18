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تنبيه من رياح وأتربة على الحناكية والمهد وبدر ووادي الفرع

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الرياض - محمد الوسيري - نبَّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره، اليوم الأربعاء، من أتربة مثارة على المهد ووادي الفرع وبدر، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية.

تفاصيل الحالة الجوية

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 18:00 من يوم الخميس.

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رياح نشطة

كما نبَّه المركز من رياح نشطة تشمل تأثيراتها ارتفاعًا في الأمواج وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن تلك الحالة تبدأ الخميس الساعة 02:00 وتنتهي الساعة 15:00.

محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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