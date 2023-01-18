شكرا لقرائتكم مزاد علني لسيارات وبضائع متروكة في ميناء جدة الإسلامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - محمد الوسيري - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن إقامة مزاد علني في جمرك ميناء جدة الإسلامي لبيع بضائع ومركبات متروكة، وفق الضوابط والاشتراطات.

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ولفتت الهيئة، خلال موقعها الرسمي، إلى أنه قد يتم استبعاد بعض البضائع أو السيارات المعروضة في هذه المنصة في حال قام أصحاب الشأن بفسحها قبل موعد إقامة المزاد وفق أحكام نظام قانون الجمارك الموحد.

وأوضحت الهيئة أن المزاد يقام يوم الخميس 2 فبراير 2023 الساعة العاشرة صباحًا في جمرك ميناء جدة الإسلامي.

شروط المزاد

وأشارت الهيئة إلى أن شروط المزاد هي: دفع مبلغ تأمين إلزامي (50,000) خمسين ألف ريال بشيك مصدق باسم هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، ودفع كامل القيمة بعد ترسية المزاد مباشرة، ودفع عمولة السعي من إجمالي قيمة الشراء بنسبة 2.5%، بالإضافة إلى ضريبة القيمة المضافة على عمولة السعي بنسبة 15%، مضيفة أن المشاركة تقتصر في مزاد سيارات التشليح على الحاملين فقط لرخصة العمل في مجال تشليح السيارات، ويشترط لحضور المزاد التسجيل المسبق لدى الجمرك.

وتابعت: يجب على المشتري إخراج البضائع والسيارات المباعة خلال (3) أيام للبضائع والسيارات برسم الوارد و(10) أيام للبضائع والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب رسوم أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها ومن ثمّ عرضها للبيع مرة أخرى.