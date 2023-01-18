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وعلى إثر ذلك انتشرت المخيمات البرية في ضواحي العاصمة المقدسة، وسط مشاهد الطبيعة الساحرة لجبال وهضاب مكة المكرمة بعد أن غطتها النباتات والأزهار البرية.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شهدت العاصمة المقدسة أخيرا هطول أمطار الخير، حيث شملت محافظات مكة ومراكزها ومتنزهاتها الطبيعية، مما نتج عنه نمو العشب الأخضر على الجبال والأودية، وكأن الناظر يرى لوحة فنية غاية في الجمال والإبداع.وعلى إثر ذلك انتشرت المخيمات البرية في ضواحي العاصمة المقدسة، وسط مشاهد الطبيعة الساحرة لجبال وهضاب مكة المكرمة بعد أن غطتها النباتات والأزهار البرية.

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