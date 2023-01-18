تعاون ثلاثي لصناعة قادة المستقبل في المجالات التقنية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لصناعة قادة المستقبل في المجالات التقنية، وُقعت مذكرة تفاهم بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا»، ومدارس مسك وأكاديمية طويق، أمس، بهدف تعزيز التعاون في مجالات المعرفة الرقمية وتطوير مهارات التقنيات الحديثة والناشئة لدى طلاب مدارس مسك، وتهيئتهم للحصول على شهادات معتمدة تؤهلهم لخوض منافسات عالمية في مجالات التقنية. جاء ذلك، خلال حفل تدشين مركز الثورة الصناعية الرابعة (أثير) في مدارس مسك بالتعاون مع «سدايا» وأكاديمية طويق.

وقع المذكرة من جانب «سدايا» المستشار الدكتور أحمد الغامدي، ومن جانب مدارس مسك المدير العام الدكتور ستيفن سومر، ومن جانب أكاديمية طويق الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز الحمادي.

حضر توقيع المذكرة رئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور محمد آل هيازع، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، عضو مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور خالد السبتي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، ومدير عام مدارس مسك الدكتور ستيفن سومر، والرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز الحمادي، وعدد من كبار المسؤولين من سدايا ومدارس مسك.

أهداف الاتفاقية

