تعاون ثلاثي لصناعة قادة المستقبل في المجالات التقنية

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وقع المذكرة من جانب «سدايا» المستشار الدكتور أحمد الغامدي، ومن جانب مدارس مسك المدير العام الدكتور ستيفن سومر، ومن جانب أكاديمية طويق الرئيس التنفيذي المهندس عبد العزيز الحمادي.حضر توقيع المذكرة رئيس «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي، ورئيس مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور محمد آل هيازع، ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب، عضو مجلس إدارة مدارس مسك الدكتور خالد السبتي، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز فيصل الخميسي، ومدير عام مدارس مسك الدكتور ستيفن سومر، والرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق المهندس عبدالعزيز الحمادي، وعدد من كبار المسؤولين من سدايا ومدارس مسك.
أهداف الاتفاقية
- الارتقاء بالمملكة نحو الريادة العالمية في البيانات والذكاء الاصطناعي
- العمل على رفع مستوى الوعي بهذا المجال
- تأهيل الكوادر الوطنية فيه عبر تزويدهم بالمعارف والمهارات
- برامج متخصصة وفق أحدث الممارسات العالمية
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