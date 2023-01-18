شكرا لقرائتكم خبر بدء القبول بتقنية بنات الطائف7 رجب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحا ابتداء من 7 رجب المقبل لمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد «قبولي»، منوهة إلى ضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الكلية التقنية للبنات بالطائف مواعيد القبول في برنامج الدبلوم - الصباحي - للفصل التدريبي الثالث لعام 1444 هـ، في تخصصات، إنتاج وتصنيع الأزياء، والموضة وتصميم الأزياء، وتقنية التزيين والتجميل، والتسويق والابتكار، والأعمال المكتبية، وإدارة الفعاليات، والبرمجة وتطوير الويب.وبينت الكلية أن التقديم سيكون متاحا ابتداء من 7 رجب المقبل لمدة خمسة أيام، عبر بوابة القبول الموحد «قبولي»، منوهة إلى ضرورة الاطلاع على الشروط والتخصصات المتاحة ومعرفة إجراءات القبول والتسجيل عبر الموقع الالكتروني للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

كانت هذه تفاصيل خبر بدء القبول بتقنية بنات الطائف7 رجب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.