مبادرات نوعية تعزز قيم الوسطية والاعتدال بجامعة تبوك

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وقعت الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء وجامعة تبوك أمس مذكرة تعاون وتفاهم مشتركة بهدف تفعيل سبل التعاون والتكامل بينهما، لتحقيق رؤية الوطن للوصول إلى مجتمع معرفي وعلمي منتج، وذلك بمقر الجامعة في تبوك.

ومثل الأمانة في التوقيع الأمين العام للهيئة الدكتور فهد الماجد، ومن الجامعة رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الذيابي.

وأوضح الماجد أن المذكرة تركز على تفعيل التعاون المشترك بين الجامعة والهيئة بما يخدم طلاب وطالبات الجامعة من خلال تنفيذ مبادرات نوعية تعزز قيم الوسطية والاعتدال وتحقق الوعي الفكري المجتمعي وتسعى هذه الشراكة إلى الاستعانة بخبرات الجامعة في إنجاز البحوث العلمية بما يخدم الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء فيما تقدمه من بحوث ودراسات.

وبين أن هذه المذكرة تأتي ضمن سعي الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء لتحقيق استراتيجيتها الاتصالية من خلال التواصل مع مؤسسات المجتمع وشرائحه، وتطبيق عدد من البرامج والمبادرات في مجال التوعية الفكرية ودعم مجالات البحث العلمي.

من جانبه نوه الذيابي إلى أن هذه المذكرة تفتح مجالا أوسع للتعاون مع هيئة كبار العلماء، وأمانتها العامة من خلال تكامل الجهود لمواصلة دعم عجلة التنمية الوطنية بمختلف المجالات؛ تحقيقا لرؤية المملكة 2030، وتعزيز المبادرات المشتركة بين أمانة الهيئة والجامعة؛ مؤكدا أهمية التعاون الأكاديمي والبحثي خاصة في ترجمة الفتاوى العلمية عبر مراكز الترجمة في الجامعة، كذلك دعم الأنشطة والبرامج التي تقيمها وحدة التوعية الفكرية التي تهدف إلى تعزيز القيم الفكرية والوسطية لدى طلاب طالبات الجامعة.