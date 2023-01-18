شكرا لقرائتكم خبر «سفير الحياة» يكسب معلمات مكة مهارات الإسعافات الأولية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مستهدفة تدريب 700 مرشد ومرشدة صحية في العاصمة المقدسة؛ نفذت إدارة التدريب والتثقيف المجتمعي بفرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة، بالتعاون مع إدارة التعليم بالمنطقة خلال الأسبوع الحالي برنامج سفير الحياة للإسعافات الأولية لـ207 من المعلمات والموجهات الصحيات في المدارس، وذلك في مقر الهيئة بالعاصمة المقدسة.

ويأتي البرنامج التدريبي في إطار التعاون المستمر بين الهيئة وتعليم المنطقة الذي انطلق بداية ديسمبر الماضي ويستمر حتى يحقق مستهدفاته، وذلك لرفع مستوى تدريب المعلمين والمعلمات القائمين بالإرشاد الصحي المدرسي، من حيث التعامل مع جميع الحالات الطارئة في المدارس وإكسابهم المعلومات والمهارات الإسعافية اللازمة.

ويحتوي برنامج سفير الحياة، على العديد من المواضيع والمحاور للتعامل مع جميع الحالات الطارئة، كإسعاف حالات توقف القلب والتنفس وكيفية تطبيق cpr الإنعاش القلبي الرئوي، وطريقة التعامل مع حالات الغصة، وطرق إسعاف الحروق بأنواعها، والتعرف على التسمم وطرق دخول السم إلى الجسم، وكيفية إسعاف حالات الغرق، وكيفية إسعاف حالات النزيف وتجبير الكسور.