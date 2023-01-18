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5 حالات خارج تغطية وثيقة تأمين العمرة للتأخر أو إلغاء الرحلات

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- بواسطة أيمن الوشواش - في حين تضمنت وثيقة تأمين العمرة تعويض أي مصاريف إضافية جرى تكبدها كنتيجة لتأخير المغادرة من المملكة للناقل المشترك المتعاقد معه الشخص المؤمن له لمدة تزيد على 4 ساعات، أو في حالة إلغاء الرحلة، ستدفع الشركة تكاليف الإقامة في الفندق بما لا يتجاوز المبلغ الأقصى، حددت الوثيقة 5 حالات لا تغطيها نتيجة تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية المغادرة من المملكة.

استثناءات لا تغطيها الوثيقة:

01 التأخير المعروف أو التأخير الذي جرى إبلاغه/ نشره بالفعل من قبل شركة الطيران.

02 احتساب التعويض من ساعة التأخير الخامسة لوقت الرحلة الفعلي المحدد على أساس كل ساعة.

03 فقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة.

04 الخسارة التبعية أيا كان نوعها بما في ذلك فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد.

05 الإلغاء بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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