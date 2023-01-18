شكرا لقرائتكم خبر 5 حالات خارج تغطية وثيقة تأمين العمرة للتأخر أو إلغاء الرحلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
استثناءات لا تغطيها الوثيقة:01 التأخير المعروف أو التأخير الذي جرى إبلاغه/ نشره بالفعل من قبل شركة الطيران.
02 احتساب التعويض من ساعة التأخير الخامسة لوقت الرحلة الفعلي المحدد على أساس كل ساعة.
03 فقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة.
04 الخسارة التبعية أيا كان نوعها بما في ذلك فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد.
05 الإلغاء بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.
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