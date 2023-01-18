شكرا لقرائتكم خبر 5 حالات خارج تغطية وثيقة تأمين العمرة للتأخر أو إلغاء الرحلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - في حين تضمنت وثيقة تأمين العمرة تعويض أي مصاريف إضافية جرى تكبدها كنتيجة لتأخير المغادرة من المملكة للناقل المشترك المتعاقد معه الشخص المؤمن له لمدة تزيد على 4 ساعات، أو في حالة إلغاء الرحلة، ستدفع الشركة تكاليف الإقامة في الفندق بما لا يتجاوز المبلغ الأقصى، حددت الوثيقة 5 حالات لا تغطيها نتيجة تأخر أو إلغاء الرحلات الجوية المغادرة من المملكة.

استثناءات لا تغطيها الوثيقة:

01 التأخير المعروف أو التأخير الذي جرى إبلاغه/ نشره بالفعل من قبل شركة الطيران.

02 احتساب التعويض من ساعة التأخير الخامسة لوقت الرحلة الفعلي المحدد على أساس كل ساعة.

03 فقدان أو سرقة أو تضرر الأمتعة.

04 الخسارة التبعية أيا كان نوعها بما في ذلك فقدان التمتع أو الخسارة المالية غير المغطاة على وجه التحديد.

05 الإلغاء بسبب الإضرابات أو الإجراءات الصناعية التي بدأت أو أعلنت قبل تاريخ بدء سريان الوثيقة.