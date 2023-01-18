شكرا لقرائتكم خبر جامعة نايف تتصدى لتحديات تواجه العدالة التصالحية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بهدف تحديد ومناقشة التحديات التي تواجه تطبيـق العدالة التصالحية، تنظـم جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، وبالتعاون مع النيابة العامة بالمملكة الأردنية الهاشمية، مؤتمر «العدالة التصالحية في السياسة الجنائية المعاصرة» خلال المدة من 19 إلى 21 يناير 2023، بمركز الحسين بن طلال للمؤتمرات بمنطقة البحر الميت.

ويناقش المؤتمر ، الذي يشارك في أعماله نخبة من الخبراء من وزارات العدل والهيئات القضائية والجهات ذات العلاقة من 23 دولة ومنظمة، أوراقه في إطار كثير من المحاور المتعلقة بأهميــة العدالـة التصالحية، وتطبيقـاتها في النظـم القانونيـة المعاصرة، ومجالات تطبيـقها والتحديـات والمعوقات التي تواجهها، ومقترحات لتطويـر بدائل الإجراءات الجنائيـة في قوانين ومؤسسات العدالة الجنائية العربية.

كما يصاحب المؤتمر عددا من ورش العمل تناقش «سبل تعزيز مكانة العدالة التصالحية في السياسات الجنائية للدول»، وتعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال العدالة التصالحية، واستحداث وإنشاء جهاز وطني لتحقيق العدالة التصالحية لضحايا الاعتداء الجنسي، و»الترويج للعدالة التصالحية من خلال العدالة غير الرسمية في المجتمعات العربية: خيارات السياسة العامة».

ويأتي تنظيم المؤتمر في إطار جهود جامعة نايف، بوصفها الجهاز العلمي لمجلس وزراء الداخلية العرب، وعضوا مراقبا بمجلس وزراء العدل العرب، لتعزيز جهود المؤسسات العدلية ومؤسسات المجتمع في مجالات توسيع نطاق تطبيق العقوبات البديلة، وتحديث المنظومة التشريعية ذات الصلة لغاية تجديد آليات العدالة الجنائية العقابية العربية.

أهداف المؤتمر

