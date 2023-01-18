خطة عمل لمتابعة تنفيذ الإصلاحات ومبادرات تمكين المرأة

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وجرى خلال الورشة استعراض الخطة الوطنية للمرأة والعمل على مواءمتها مع التوجه الاستراتيجي المستند على الأمر السامي، وذلك مع الجهات الحكومية ذات العلاقة لضمان شمولية وتكامل المبادرات الموجهة للمرأة، كما تمت مناقشة خطة التفعيل وتطوير الممكنات لتنفيذها.واختتمت الورشة بعرض التوصيات الختامية لتحديث الخطة، والاتفاق على خطة عمل واضحة لمتابعة تنفيذ الإصلاحات التنظيمية والإجرائية الممكنة للمرأة في جميع القطاعات على مستوى مناطق المملكة.
وتأتي الخطة الوطنية للمرأة في إطار الاستراتيجية الوطنية للأسرة التي تمت الموافقة عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، لتعزيز دور المرأة وتمكينها في المجال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي، وعلى المستوى الدولي، من خلال حزمة من البرامج والمبادرات التي تحقق المستهدفات الاستراتيجية لمجلس شؤون الأسرة في المجالات ذات العلاقة بالمرأة.
الخطة الوطنية للمرأة
- تأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية للأسرة
- تمت الموافقة عليها من مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية
تعزيز دور المرأة وتمكينها في المجالات:
- الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
- حزمة من البرامج والمبادرات التي تحقق المستهدفات الاستراتيجية
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