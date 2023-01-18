تحفيز الابتكار بفرص الابتعاث في قطاع الطهي

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واستعرض اللقاء شرحا عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتيح فرصا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسار الابتعاث في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: الأزياء، وفنون العمارة، والتصميم، والمتاحف، والمكتبات، وفنون الطهي، والآثار، والتراث، والآداب، واللغات، واللغويات، والأفلام، والفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.واستضاف اللقاء مبتعثة ضمن البرنامج للتحدث عن تجربتها منذ بدايتها فكرة وحتى تحقيق حلمها بدراسة تخصصها في جامعة عالمية متخصصة.
كما تناول اللقاء رؤية هيئة الطهي المتمثلة في الارتقاء بقطاع الطهي في المملكة وتعزيز التراث والهوية في قطاع مهم وحيوي كالطهي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق ورافدا اقتصاديا.
مناقشات اللقاء
توضيح مساري الابتعاث الثقافي:
- مسار الحاصلين على قبول مسبق.
- مسار الدارسين على حسابهم الخاص.
توضيح متطلبات وعمليات التقديم.
- التخصصات التي تهم المنظومة الثقافية.
- التخصات التي تهم فنون الطهي بشكل خاص.
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