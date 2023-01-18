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تحفيز الابتكار بفرص الابتعاث في قطاع الطهي

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- بواسطة أيمن الوشواش - في إطار تحفيز الابتكار من أجل الريادة عربيا وإقليميا في قطاع فنون الطهي، عقدت وزارة الثقافة بالتعاون مع هيئة الطهي، لقاء افتراضيا عن برنامج الابتعاث الثقافي لتسليط الضوء على مسارات البرنامج والمزايا والمؤسسات التعليمية المتاحة لدراسة التخصصات الثقافية والفنية في أرقى الجامعات العالمية، والتواصل مع الراغبين بمواصلة تحصيلهم العلمي ضمن البرنامج في مجال فنون الطهي.

واستعرض اللقاء شرحا عن برنامج الابتعاث الثقافي الذي يتيح فرصا نوعية للطلاب والطالبات السعوديين، ضمن مسار الابتعاث في جميع التخصصات الثقافية والفنية المندرجة ضمن قطاعات وزارة الثقافة وهي: الأزياء، وفنون العمارة، والتصميم، والمتاحف، والمكتبات، وفنون الطهي، والآثار، والتراث، والآداب، واللغات، واللغويات، والأفلام، والفنون البصرية، والمسرح، والموسيقى، وعلوم وتكنولوجيا الأغذية.

واستضاف اللقاء مبتعثة ضمن البرنامج للتحدث عن تجربتها منذ بدايتها فكرة وحتى تحقيق حلمها بدراسة تخصصها في جامعة عالمية متخصصة.

كما تناول اللقاء رؤية هيئة الطهي المتمثلة في الارتقاء بقطاع الطهي في المملكة وتعزيز التراث والهوية في قطاع مهم وحيوي كالطهي، إضافة إلى ترسيخ ثقافة فنون الطهي السعودي وتحويل المملكة إلى موطن للتجارب المميزة وجعل القطاع مصدر رزق ورافدا اقتصاديا.

مناقشات اللقاء

توضيح مساري الابتعاث الثقافي:


  • مسار الحاصلين على قبول مسبق.
  • مسار الدارسين على حسابهم الخاص.

توضيح متطلبات وعمليات التقديم.

  • التخصصات التي تهم المنظومة الثقافية.
  • التخصات التي تهم فنون الطهي بشكل خاص.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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